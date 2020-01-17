‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber

Sabah gazetesinin eki Günaydın’da yazan Mevlüt Tezel, TBMM'ye sunulacak olan Spor Yasası'nda, IPTV ile korsan yayınların dağıtıcılarına ve izleyenlere ağır cezalar verilmesi talep edileceğini yazdı. Tezel, “Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk (beIN Media Group), korsanla büyük bir mücadele içindeydi ama yasalar yeterli değildi. Eğer kabul edilirse yeni Spor Yasası, korsanla mücadelede önemli bir adım olacak” görüşünü savundu.

Tezel, “Yayıncı kuruluş ne kadar az zarar ederse kulüpler o kadar çok kazanır. Bu köşede hep yazdım. IPTV'den maç izleyenler en büyük zararı taraftarı oldukları kulüplere veriyorlar. Asıl merak konusu ise bu yasanın nasıl uygulanacağı. IPTV yayınları genelde yurt dışından yapılıyor ve bu yayını yapanları yakalamak ve cezalandırmak zor bir süreç. Halk, korsan yayın izlemenin suç olduğunu pek önemsemiyordu. IPTV'ye yıllık üye olanlar bile var. Birçok insan internette günün maçını yazıp ilk çıkan linki tıklıyor. Artık korsan izlemenin cezası ağırlaşacak” ifadesini kullandı.

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