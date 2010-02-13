Korsan Windows 7 kullananlar dikkat

T24 -

Microsoft, Windows 7'nin orijinal olup olmadığını kontrol etme metodunu elden geçirdi.Korsan kullananları tespit ederek işletim sistemlerini aktive edilmemiş hale getirecek olan bu kontrol önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.Windows Update aracılığıyla yüklenecek korsan kontrol, aktive edilmiş sistemleri derinlemesine ve farklı metodları bir arada kullanarak kontrol edecek.Windows Genuine Advantage Program yöneticisi Joe Williams, bu yöntemin önceden OEM olarak aktive edilmiş gibi gösteren, ya da toplu key oluşturucuları kullanarak kendini orijinal gibi gösteren işletim sistemlerini tespit edebileceğini belirtti. Korsanların geliştirdiği yeni yöntemlere karşı, Microsoft'un da boş durmadığını aktardı.Yeni uygulama ile birlikte, korsan olarak aktive edilen Windows 7'ler deaktive edilecek. Ancak kullanıcılar bu işlemin ardından Windows 7 dışına itilmeyecek. Onun yerine Windows 7, "korsan kullanım" ile ilgili uyarılar göstererek kullanıcıyı orijinal sürüme geçmesi için uyaracak.Bir diğer tahmin ise, daha önceki uygulamalarda da olduğu gibi, bu güncellemenin otomatik güncelleme üzerinden geleceği yönünde.Windows 7 Starter Edition ve Basic sürümlerinde korsanlık nadir olduğu için bu sürümler kontrolün dışında tutulacak.