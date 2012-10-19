'Korsan olmasaydı satış rakamı 30 milyonu bulurdu'

Müzikteki 60.yılı nedeniyle adına "Orhan Gencebay ile Bir Ömür" isimli bir albüm hazırlanan Orhan Gencebay, Kral TV'de Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtladı. Albümü ile ilgili soruları cevaplayan Gencebay,"Korsan veya internetten kanunsuz indirmek olmasaydı satış rakamı 30 milyonu bulurdu" dedi.

ntvmsnbc.com.tr'nin haberine göre; Gezegen Mehmet'in "Albümün satış rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Gencebay "Eğer korsan veya internetten kanunsuz indirmek olmasaydı satış rakamı 10-15 milyon, iki ile çarparsan 30 milyona ulaşırdı. Dünya çapında bir satış olurdu. Ama bize bunun manevi hazzı yetiyor" yanıtını verdi.

Gencebay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli dinliyoruz albümü, arabada evde, büromda dinliyoruz. Çok duygulanıyorum bunları ben mi yaptım diyorum. Yeni yorumlarla sanki yeni bir esermiş gibi hissettiriyor kendisini. Kendimi eleştiriyorum müzikal olarak. Ben müziğe çok emek verdim; çok severek çalıştım. Yaşamı anlamaya ve anlatmaya çalıştım, tercümanlık yapıyorum. Ben objektif olmaya çalışarak varlığımı sürdürdüm; görevimi yapıyorum. Siyaset düşünmedim ama saygı duyuyorum. Halka hizmet etmek kutsal görevlerdir, bunu iyi yapana teşekkür ederim. Ben insan ayrımı yapmam ve siyasi anlayışı insanın önüne koymam. İnsan ve bilgi öndedir siyaset sonra gelir. Siyaseti öne koyanlar da oluyor tabii. Siyasi görüşler değişiyor ama insan aynı kalıyor. Diyorum ki; bu vatanın çatısı yaşam kadar kutsaldır, yaradanım yaratmış dünya ana vatandır. Bana Orhan diyorlar asıl adım insandır. Ben bu felsefeyi benimsedim ve bunu anlatmaya çalışıyorum."

'Keşke Bülent Ersoy da olsaydı'

Gencebay, albümde yer alamadığı için sitem eden başta Bülent Ersoy gibi sanatçılarla ilgili ise şunları söyledi: "Çok üzüldüm keşke onlar da olsaydı diye düşünüyorum. O kadar çok kişi var ki, yetişmek de kolay olmuyor. Müzik üretim perspektifim oldukça geniştir. Rock, jazz, halk müziği gibi kategorilerle çocukluğumdan beri ilgilendim."

Yayınlanmamış 400'e yakın beste

Gencebay, sanat yaşamı hayatı boyunca 1000'in üzerinde beste yaptığını ancak bunların sadece 600'e yakınının hayata geçirildiğini belirtti: "400'e yakını yayınlanmadı ya da tamamlanmadı.

Albümün başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Gencebay, yeni bir çalışmayla ilgili ise olumlu konuşmadı: "Bunun sonrası gelmeyecek gibi. Tadında bırakmak lazım."

Gezegen Mehmet'in "Haksızlığa uğradığını düşürdüğünüz veya popüler olmayan parçanız var mı" sorusuna ise "Çok var böyle. Belki ben popüler olması için elimden geleni yapmadım. Zaman içinde belkide yeniden ele alınır" yanıtını verdi.