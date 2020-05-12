Korsan otobüs seferi yapanlar İzmir-Van arasına 1000 TL alıyor!

Şehirler arası otobüs seferlerinde kısıtlamaya gidilmesi, korsan taşımacılık yapan bazı fırsatçıların ortaya çıkmasına neden oldu. Korsan taşımacıların, İzmir'den Van'a bin liraya yolcu taşıdıkları belirtildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde şehirler arası yolculukta kısıtlamalar getirilince fahiş fiyatla bilet satan bazı fırsatçılar ortaya çıktı. Korsan firmalar, otogarın dışından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği üst limitin de üstünde fiyatlarla yolcu taşıyor.

NTV'nin haberine göre; otogarda işletmecilik yapan otobüs firması yetkilisi Şener Çokyücen, izin belgesi alan yolcular için koltuk sayısının yarısının dolu olması kuralına dikkat edip, sosyal mesafeye uyarak seferler düzenlediklerini belirterek, "Covid-19 sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri ulaşım oldu.

Biz bu dönemde kurallara uyarak yasaların öngördüğü şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Fiyat politikasında Ulaştırma Bakanlığı'nın öngördüğü ölçüde günde 1 ya da 2 sefer yapmaya çalışıyoruz.

Normal zamandaki gibi her saat, her yere otobüs bulunmaması nedeniyle bunu fırsat bilenler de otogarın dışından ya da başka semtlerden hiçbir kurala uymadan fahiş fiyat uygulayıp, zorda kalan yolcuları belli yerlere taşıyorlar" dedi.

"Kaza olduğunda haklarını aramaları zor"

Yaklaşık 2 ay önce salgın nedeniyle seferlerde değişiklikler yapıldığını dile getiren firma yetkilisi Coşkun Kuruca, İzmir Otogarı'ndan Isparta, Antalya, Hatay, İskenderun, Adana ve Didim gibi yerlere sefer düzenlediklerini söyledi.

Otogarın içinden kalkarak taşımacılık yapan otobüslerin sigortalı olduğunu dile getiren Kuruca, korsan olarak faaliyet gösteren araçların ise riskli olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Bizim arabalarda her sigorta var. Ama onlar adı üstünde korsan. Bir kaza olduğunda haklarını aramaları zor. Yolcularımızı otogar dışından yolculuk yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Otogarda izinli araçlarımız var. Bu firmalar yüzde yüz garantilidir."

"İzmir-Van arası 1000 TL"

Firma yetkilisi Burak Sucuk da şunları söyledi: "D2 yetki belgeli araçlarda bilet sistemi yok. Vergi ödemiyorlar, bilet kesmiyorlar, faturaları yok. Bir de ufacık arabaya 8 kişi koyuyorlar. Bizim gibi D1 taşımacılık yapanlar ise devlete vergi ödüyor. Araçlarımızda sosyal mesafe var. 46 kişilik otobüslere 20 yolcu kabul ediyoruz. Ama bu dönemde İzmir'den Van'a bin liraya yolcu taşıyan servisçiler oldu.

Bir de tek şoför gittiler. Herhangi bir trafik kontrolü yok. Herhangi bir takometre yok. Yani korsan taşıdılar. Normalde İzmir Van arası 250 liraydı. Şu andaki tavan fiyat uygulamasıyla 400 liraya çıktı fiyatlar. Ama korsanlar 2- 3 katı fiyatla taşıdılar."