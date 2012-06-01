Korsan taksiye binenler 216 lira ceza ödeyecek

Korsan taksicilere verilen para cezalarını artıran yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda önemli bir değişiklik yapılarak yasalaştı. Korsan taksiye binmenin cezası 216 TL.

Milliyet'in haberine göre, AK Parti önergesiyle değiştirilen yasaya göre, belediyeden ruhsat almadan korsan taksi durağı oluşturan ile durakları işletenlere de yüksek miktarlarda para cezası uygulanacak. Para cezaları 1.950 TL ile 3 bin 250 Lira arasında değişecek. Korsan taksiye binenlere de 216 TL para cezası kesilecek.



Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun’a göre; karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idarelerce işletme izni verilen gerçek ve tüzel kişilerce alınabilecek.



Bunlar dışında hiçbir gerçek ve tüzel kişi, park ücreti alamayacak. Erişme kontrollü karayolu (otoyol-ekspres yol) hariç olmak üzere, büyükşehirlerde yetkili idare, büyükşehir belediyesi olacak. Bu hükme aykırı park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenlere, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Trafikten men edilen veya çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan araçların, çektirilmesi ya da kaldırılıp götürülmesi, bu araçların koyulacağı yerler ve bu işlemlerin ücretlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirtilecek.