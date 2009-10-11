İstanbul'da çalışan ticari taksi şoförleri, "Korsan Taksiye Hayır" mitingi düzenledi.

Çağlayan Meydanı'nda düzenlenen mitinge aileleriyle gelen taksiciler, ellerinde ''Korsan taksiye hayır'', ''Taksi esnafının hakları korunsun'', ''Korsana karşı omuz omuza'', ''Hırsız elini ekmeğimden çek'', ''Emeğimizi böldürmeyiz'' yazan pankart ve dövizler taşıdı. Taksiciler miting süresince, ''Hükümet korsanı bize teslim et'', ''Korsana yasak istiyoruz'', ''Korsana binmeyin, çocuklarımız aç kalıyor'' şeklinde sloganlar attı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile ''Akasya Durağı'' dizisi oyuncularının da destek verdiği mitingde konuşan, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, taksicilerin sırtından geçinen korsan taksicilere karşı hep beraber karşı durduklarını dile getirdi.

Can, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, ''Sayın Başbakanım, Çağlayan'a geliş sebebimiz 'Rent a Car' adı altında taksicilik yapan hırsızlar, arsızlar, haydutlardır. Evimize ekmek parası götüremiyoruz. Nasıl kapkacı durdurdunuz, bu arsızlığı bu hırsızlığı da durdurabilirsiniz'' dedi.

İstanbul'da 25 bin korsan taksici olduğunun söylendiğini ve bunların devlete bir kuruş vergi ödemediğini kaydeden Can, kendilerinin araç alırken de yüksek vergiler ödediğine işaret etti.

Taksi ücretlerine 23 ay sonra sadece yüzde 8 zam yapıldığını, buna karşı zorunlu trafik sigortasına zam geldiğini bildiren Can, adalet istediklerini dile getirdi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Mustafa Silahyürekli de buraya helal kazançlarını göstermek adına dimdik durmaya geldiklerini söyledi. Silahyürekli, ''Bizim helal ekmeğimizi her kim çalıyorsa namerttir'' dedi.

Mitinge katılan ''Akasya Durağı'' dizisinin oyuncularından Zeki Alasya da haklı davalarında taksi şoförlerinin yanında olduklarını belirterek ''Helal kazancınıza önce kendiniz sahip çıkacaksınız. Sonra biz sizin yanınızda olacağız. Korsan taksiye karşı, kuralsızlığın kural olduğu bir ülkede değil, kurallarla yönetilen bir ülkede emeğinizin hakkını almak için yanındayız'' diye konuştu.