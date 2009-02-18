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Politika

'Korsan taksileri yok edeceğim'

Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde 6 ay içinde İstanbul'da korsan taksileri yok edeceğini söyledi.

18 Şubat 2009 02:00

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde 6 ay içinde İstanbul'da korsan taksileri yok edeceğini söyledi.


Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, CHP'nin Bahçelievler Belediye Başkan adayı Saffet Bulut ve partililerle birlikte Atatürk Havalimanı Turizm Taksicileri Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, taksicilerin zor bir görev yaptıklarını ve tek sermayelerinin plakaları olduğunu söyledi. Taksi ruhsatları alınırken ruhsat harcı verildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ayrıca plakalardan her yıl belli bir ücret alınıyor. Korsan taksicilerden şikayet ediliyor ya bu da korsan vergi. Korsan taksiciliğe ve korsan vergilere karşıyız" dedi.

Taksicilerin plaka, akaryakıt, yedek parça, can güvenliği gibi birçok sorunu olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Göreve geldiğimde sizin sorunlarınızı çözeceğim. 6 ay içinde İstanbul'da korsan taksileri yok edeceğim. Bunu sizlerle işbirliği yaparak yapacağım" diye konuştu.

İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik sorunu geldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, göreve geldiğinde ilk el atacağı konunun trafik olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'un 21. yüzyılın markası olmak zorunda olduğunu da belirterek, kentteki yoksulluğu 5. yılın sonunda tarihe gömeceğini kaydetti.

Taksicilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir taksicinin "Göreve geldiğinizde vaatlerinizin takipçisi olacağız ve sizden hesap soracağız" sözleri üzerine "Sözümde durmak ve İstanbullular'a hesap vermek benim için onur olacak. Ben sıradan bir politikacı değilim. İstanbul'da bir güven köprüsü kuracağım. İstanbul'da dürüstlüğün kapısını aralayıp, Türkiye'yi düzelteceğiz. Onların 15 yılda yapamadığını ben 5 yılda yapacağım" diye konuştu.

"Göreve geldiğinizde belediye çalışanlarına yerlerinde kalma sözü verip vermediğine" ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Hakkıyla çalışan herkesin teminatı ben olacağım. 30 Martta demokratik yollardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir kişi ayrılacak, o da sayın Kadir Topbaş'tır" dedi.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından bir taksinin sürücü koltuğuna oturarak basın mensuplarına poz verdi.

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