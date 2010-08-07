-KORSAN TAKİBİNDE "ONLİNE DÖNEM" ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, fiziki nüshaların denetimini yapan ve korsan olduğu belirlenen materyallere el konulması, şüphelilere ilişkin hukuki sürecin başlamasında büyük rolü bulunan İl Denetim Komisyonlarının çalışmalarına mobil teknik ekipman desteği sağlamak amacıyla harekete geçti. Bakanlık, komisyonların korsanla mücadelesine katkı sunmak için Avea ile sözleşme yaparak 120 adet mobil internet erişimi ve cihazı aldı. Fikri hak ihlallerinin yoğun olarak yapılması nedeniyle bu cihazların 15'inin İstanbul'a, 6 adetinin Ankara'ya kalanının da diğer illere dağıtımına başlandı. Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü ''Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Uygulamalarında Türk Polisinin Desteklenmesi'' isimli eşleştirme projesi kapsamında, polisin teknik kapasitesinin arttırılmasını teminen taşınabilir bilgisayarlar alındı ve polise dağıtıldı. Fikri hak ihlallerinin yoğun olduğu kentlerde bu ekipmanlarla denetim faaliyetlerini yürütecek olan ''Mobil Korsanla Mücadele Timleri'' de oluşturulacak. -SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?- Denetim komisyonlarına dağıtılacak olan mobil modemler ve bilgisayarlar aracılığıyla Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı tarafından yürütülen tüm iş ve işlemlerin otomasyon sistemine aktarılması amacıyla geliştirilen ve kurumsal yazılımların birleşiminden oluşan ''TEHAKSİS'' bilgi sistemi kapsamında yer alan, ''Üyelik Sistemi'', ''Süreli Olmayan Yayınlar Bandrol Otomasyon Sistemi'', ''Sertifikalandırma Sistemi'', ''Yapımcı Belgesi Sistemi'' modüllerine doğrudan erişim sağlanacak. Böylece denetimler sırasında hak sahipliği ve bandrol bilgilerine en hızlı şekilde ulaşılması ve ortak veri tabanı üzerinden yapılan yazılımlar aracılığıyla denetimler sırasında gerekli olabilecek bilgilere erişilmesi sağlanarak, korsan yayınlara ilişkin denetim süresi saniyelere indirilecek. Denetimin, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olacak. Sistem kapsamında, ''Hızlı, etkin ve yerinde sonuç için mobil korsanla mücadele timleri görev yapacak. Korsan eser denetim süresi saniyelere inecek. Fikri hak takibinde online dönem başlayacak. Aralıksız ve yaygın fikri hak denetimi için 81 ilde güçlendirilmiş denetim komisyonları görev yapacak. Hak takipliğinde tüm Türkiye eş zamanlı kapsanacak.'' Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, konuyla ilgili olarak, ne olduğu daha iyi anlaşılsın diye adına ''fikir hırsızlığı'' dediği konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yeterli olduğunu söyledi. Uygulamada sorunlar yaşandığına değinen Bakan Günay, ''Çünkü bir sektöre, endüstriye dönüşmüş durumda bu alandaki üretim. Çok daha sıkı bir denetlemeye ve daha acımasız yaptırımlar uygulamaya ihtiyacımız var. Başka önlemlerde tabii gerekiyor ama bu boyutunu şimdilik söylemek istiyorum. Bu anlamdaki önlemleri çoğaltmaya çalışıyoruz'' dedi. -İL DENETİM KOMİSYONLARI- 5846 sayılı Kanun'da 2004 yılında yapılan değişikliklerle bandrol kullanımına ilişkin ihlallerin tespitini hızlandırmak amacıyla ''Denetim Komisyonları''na ilişkin düzenlemeler getirildi. Buna göre, Bakanlık'la mülki idare amirlerine bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların, bandrollü olup olmadıklarını denetleme görev ve yetkisi verilmiş ve bu denetimi gerçekleştirmek üzere illerde denetim komisyonları oluşturulması hükme bağlandı. Son yıllarda başarılı sonuçlar elde eden İl Denetim Komisyonları, bu işbirliği protokolüyle daha işlevsel ve sistematik bir yapıya kavuşturuldu.