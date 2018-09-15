Korsan servise seri plaka önlemi

İstanbul’da olumsuz görüntülerle zaman zaman gündeme gelen ‘korsan servis’ sorunu, seri plaka uygulamasıyla çözülecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar kapsamında İstanbul’da okul servis araçlarına 34 LAA 001’den başlayan, 34 LZZ 999’a kadar devam eden bir plaka serisi verildiğini ifade eden İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, “Velilerimiz çocuklarını teslim ederken bu plakalardan yetkili bir servis aracı olup olmadığını çok net bir şekilde anlayacaklar. Dolayısıyla korsan servisin önüne geçilmiş olacak” dedi.

İstanbul’da bu yıl ilk, orta ve lise öğrencilerine 18 bin 500 okul servis aracının hizmet vereceğini söyleyen Öztürk “Bir servis aracında öncelikle, öğrencinin sağlıklı şekilde seyahat etmesini sağlayan 3 noktalı emniyet kemeri bulunması gerekiyor. Ayrıca servislerde araç takip sistemlerinin yanı sıra okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar için hosteslerin bulunması zorunlu” diye konuştu.