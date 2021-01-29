Korsan kitap, e-alışveriş sitelerine de sızdı

Ankara’da yaşayan tarih öğretmeni Beyza Nebioğlu’nun okur hassasiyeti, internet alışveriş siteleri üzerinden gerçekleştiren korsan kitap satışı skandalını ortaya çıkardı. Eşinin kendisine hediye olarak bir internet sitesinden 182 TL bedelle 7 kitaplık bir Oğuz Atay seti aldığını söyleyen Nebioğlu, kitapları aldığında görünüşünden ‘sahte’ olduğunu anladığını söyledi.

Söz konusu duruma ilişkin konuşan Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği Genel Sekreteri Şengül Baykal “Diyalog yoluyla çözmeye çalıştık. Bildirimlerimizi yaptık. Israrla biz yer sağlayıcıyız, içerik sağlayıcı değiliz diyorlar” dedi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de, "Yıllardır korsan nedeniyle dava ettiğimiz insanlar bakıyoruz ki buralarda satış yapıyor diyerek Avrupa standartlarındaki eski bandrol sistemine geri dönülmesi gerektiğini savundu.

E-internet sitesi, "Tedarik faturasından orijinal, isterseniz iade alalım" dedi

Karar'dan Saliha Sultan imzalı habere göre, kitapların sahte olduğunu anladıktan sonra söz konusu e-alışveriş sitesi olan n11’i aradığını ve şikâyetçi olduğunu söyleyen Nebioğlu, firmayla yaşadığı süreci şöyle aktardı:

“Müşteri temsilcisi satıcıyla iletişime geçmeyin, geçerseniz biz aradan çıkarız dedi. Tamam dedim. Şikâyetimi oluşturdular. 15 gün boyunca her gün aradım, bandrol kontrollerimin görsellerini gönderdim. Sürekli inceliyoruz dediler. En sonunda çarşamba sabah arayarak ‘Kitapları inceledik, orijinal’ dediler. Bunu duyunca şok oldum, ben size orijinal olmadığını kanıtlarıyla gösterdim, siz de bana orijinal olduğunu kanıtlayın o zaman dedim. Bana satıcı firma ile görüştüklerini ve tedarik faturasından orijinal olduğunu tespit ettiklerini söylediler. Sonra da isterseniz iade alalım dediler.”

"Yıllardır korsan nedeniyle dava ettiğimiz insanlar bakıyoruz ki buralarda satış yapıyor"

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, bu sitelerde yayıncılar dışında başka firmaların da kitap satışı yapabildiği bilgisini verdi. Bu konuda iki önemli problemin olduğunu söyleyen Kocatürk, şunları vurguladı:

“Birincisi internetteki pazar yerleri sahte ve sorunlu ürünlerin satışına olanak tanıyor. İkincisi, yani konu kitaba gelince ise yayıncıların dışında başkalarının da burada kitap dükkânı açtığını görüyoruz. Ki bizim yıllardır korsan nedeniyle dava ettiğimiz insanlar bakıyoruz ki buralarda satış yapıyorlar.

Bandrolleri sahte. Eskiden Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrolleri üretilirken hologramların dünya standartları olması yönünde şartlar vardı, üç dört yıl önce bu değiştirildi. Eski bandrollerin kitap bandrolü olduğu anlaşılıyordu. Şimdi sahteleri basılıyor ve sorgulandığında itibarlı yayınevlerine ait kitapların bandrolleri çıkıyor."

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği: Firmayla diyalog yolu kapandı

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği Genel Sekreteri Şengül Baykal ise meslek birliği olarak internet üzerinde tespit ettikleri korsan satıcılarını dört büyük e-alışveriş sitelerine ilettiklerini ve kaldırttıklarını aktardı. Son zamanlarda n11’de kapatılan bazı satıcıların bir süre sonra yeniden açıldığını gözlemlediklerini söyleyen Baykal, “Diyalog yoluyla çözmeye çalıştık. n11’e bildirimlerimizi yaptık. Israrla biz yer sağlayıcıyız, içerik sağlayıcı değiliz diyorlar. Diyalog yolu kapandığı için yargı yoluna başvurduk, kendilerine de ilettik. Süreci avukatlarımız takip edecek” bilgisini verdi.

Konuyla ilgili görüş almak istenilen n11 yetkilileri ise telefon aramalarına ve maillere dönüş sağlamadı.