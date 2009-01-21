Korsan ihbarında 'mutlu son'

Yazar Buket Uzuner geçen hafta, Abis Yayınları'nca basılan James Canon'un Dullar Kasabasından Masallar kitabının 'yazardan izin alınmadan yayımlandığı ve korsan olduğunu' iddia etmişti.



Canon'la mektuplaştığını belirten Uzuner yazılı bir basın açıklaması yapmıştı. Bu açıklamasında Uzuner, yazarla dayanışma adına, Abis yayınlarını protesto etmişti. Ancak dün bu konuyla ilgili yeni gelişmeler meydana geldi.

Uzuner'i önceki gün arayan ve Canon'un ABD'deki yayıncısıyla yaptığı sözleşmenin bir kopyasını kendisine yollayan Abis yayınevi, Uzuner'in yanlış bilgilendirildiğini ortaya çıkardı. Yazar Uzuner ise yaptığı açıklamada söz konusu yanlışlığın Türk yayıncıyla değil, Canon'un ABD'li yayıncısı veya ajansıyla ilgili göründüğünü iddia etti.

Uzuner, "Tamamen yazarın birebir tepkisi ve bilgilendirmesi üzerine yaptığım bu korsan yayın protestosu konusunda, kendi adıma 'mutlu son'a varılmış olmasından ötürü ancak sevinebilir, bu durumun iyi misal olusturmasını dilerim," dedi.

Uzuner açıklamasında "Canon, hem beni tatsız bir duruma düşürdüğü için benden, hem de Türk yayıncısından özür dilemektedir... Basının bu önemli konuya gösterdiği ilgi için teşekkür eder, Abis Yayınları'ndan James Canon adına özür dilerim," ifadesini kullandı.

Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı da Canon'un Abis Yayınları'nca basılan kitabının, bandrol işlemini ilgili yasaya uygun biçimde tamamladığını ve kitabın herhangi bir hukuk dışı pozisyonunun bulunmadığını bildirerek 'korsan' olmadığını tescilledi.