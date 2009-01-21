Korsan ihbarında 'mutlu son'

Yazar Buket Uzuner geçen hafta basılan James Canon kitabının 'yazardan izin alınmadan yayımlandığını' iddia etmişti.
21 Ocak 2009 02:00
Yazar Buket Uzuner geçen hafta, Abis Yayınları'nca basılan James Canon'un Dullar Kasabasından Masallar kitabının
'yazardan izin alınmadan yayımlandığı ve korsan olduğunu' iddia
etmişti.
Canon'la mektuplaştığını belirten Uzuner yazılı bir basın
açıklaması yapmıştı. Bu
açıklamasında Uzuner, yazarla dayanışma adına, Abis yayınlarını
protesto etmişti. Ancak dün bu konuyla ilgili yeni gelişmeler meydana
geldi. Uzuner'i önceki gün arayan ve Canon'un ABD'deki yayıncısıyla
yaptığı sözleşmenin bir kopyasını kendisine yollayan Abis yayınevi,
Uzuner'in yanlış bilgilendirildiğini ortaya çıkardı. Yazar Uzuner ise
yaptığı açıklamada söz konusu yanlışlığın Türk yayıncıyla değil,
Canon'un ABD'li yayıncısı veya ajansıyla ilgili göründüğünü iddia etti.
Uzuner, "Tamamen yazarın birebir tepkisi ve bilgilendirmesi üzerine
yaptığım bu korsan yayın protestosu konusunda, kendi adıma 'mutlu son'a
varılmış olmasından ötürü ancak sevinebilir, bu durumun iyi misal
olusturmasını dilerim," dedi. Uzuner açıklamasında "Canon, hem beni
tatsız bir duruma düşürdüğü için benden, hem de Türk yayıncısından özür
dilemektedir... Basının bu önemli konuya gösterdiği ilgi için teşekkür
eder, Abis Yayınları'ndan James Canon adına özür dilerim," ifadesini
kullandı. Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı da Canon'un Abis Yayınları'nca basılan kitabının,
bandrol işlemini ilgili yasaya uygun biçimde tamamladığını ve kitabın
herhangi bir hukuk dışı pozisyonunun bulunmadığını bildirerek 'korsan'
olmadığını tescilledi.