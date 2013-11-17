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Bilim / Teknoloji

Korsan film ve müzik indirmenin cezası adrese teslim

Korsan film, müzik ve dosya indirmeye 'adrese teslim' ceza geliyor

17 Kasım 2013 23:30

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı korsan ürünlerle mücadele için yeni kararlar aldı. Sanal ortamda korsan müzik veya film indiren kişi önce mektupla uyarılacak, sonra uyarı para cezasına dönecek.
ntvmsnbc.com'un haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, korsan ile mücadelede yeni bir model üzerinde çalışıyor. Fransa'daki "uyar-kaldır" modelinin Türkiye 'de de uygulanması gündemde. 
Peki model nasıl işliyor? Öncelikle internet üzerinden telifli film, müzik veya dosya indirenler ilk seferinde elektronik posta ile uyarılacak.  İndirme işlemi tekrarlanırsa ikinci uyarı, adrese mektup gönderilerek yapılacak.  Uyarılara karşın üçüncü kez korsan eser indirene bu kez para cezası uygulanacak. 
Kültür Bakanlığı'nın bu ay özel bir toplantı yaparak ilgili kesimlerden görüş alması bekleniyor.  Ardından fikir ve sanat kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslağa son şekli verilecek.

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