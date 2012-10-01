Korsan dosyalara sert cezalar

Japonya Kayıt Endüstrisi Birliği'ni harekete geçiren şey, yasa dışı yollarla indirilen dosya sayısının, yasal yolla indirilenlerin on katına çıkması oldu

Japonya'da yeni yapılan yasal düzenlemeye göre, telif hakkını ihlal ederek internet üzerinden dosya indirenler 2 yıl hapis veya 2 milyon yen (yaklaşık 46 bin lira) para cezasına çarptırılabilecek.

Telif hakları 2010'dan beri yasal koruma altında olmuş olsa da cezalar düzenlenmemişti. Yeni düzenleme, Japon müzik endüstrisinin çabalarının sonucu ortaya çıktı.

Düzenlemeyi eleştirenler, esas hedefin kullanıcıların telif yasalarıyla korunan materyallere ulaşmasını engellemek olması gerektiği görüşünde.

Bu materyalleri internete yükleyerek indirmeye açmanın cezası 10 yıl hapis ve 10 milyon yene kadar çıkabiliyor.

Satış sayılarına göre, Japonya'daki müzik piyasası, ABD'dekinin ardından dünya ikincisi.

Japonya Kayıt Endüstrisi Birliği'ni harekete geçiren şey, yasadışı yollarla indirilen dosya sayısının, yasal yolla indirilenlerin on katına çıkması oldu. 2010 yılı verilerine göre 4,36 milyar müzik ve video dosyası internet üzerinden indirilirken, bunların sadece yaklaşık 440 milyonu yasal olarak satın alındı.

Yeni düzenleme Haziran ayında parlamentodan geçirildi. O günlerde uluslararası 'siber eylem' hareketi Anonymous; Maliye Bakanlığı'nın, Yüksek Mahkeme'nin ve siyasi partilerin internet sitelerini çökertmişti.

Hukukçular cezaları ağır buluyor.

Japon baroları ise cezaların ağır olduğu görüşünde. Baroların ortak açıklamasında şöyle deniliyor: "Kişisel eylemlere cezai yaptırımlar getirmek çok dikkatlice yapılmalı ve bireylerin yasadışı dosya indirmeleri nedeniyle oluşan mal zararı oldukça cüzidir." Ancak Japonya'dakine benzer düzenlemeler son yıllarda birçok ülkede görülüyor.

ABD'de Megaupload, Ukrayna'da Demonoid siteleri kapatılırken, İngiltere'de video bağlantıları sunan Surfthechannel sitesinin sahibi hapse atıldı. Fransa'da ise internetteki eylemleri nedeniyle üç kere uyarı alanlar daha sonra para cezasına çarptırılabiliyor.

Diğer yandan, ABD'de internet korsanlığını önlemek adına getirilmek istenen sert düzenlemeler, binlerce sitenin katıldığı 'ekran karartma' protestosu sonrası geri çekildi. Avrupa Parlamentosu da, sahteciliğin engellenmesini öngören yasadaki maddeleri reddetti. (BBC Türkçe)