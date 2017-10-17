Korsan dizi ve film yayını yapan sitelere karşı Dijital Hak İhlalleri ile Mücadele Merkezi kuruluyor

Dijital Hak İhlalleri ile Mücadele Merkezi kuruluyor. Kültür Bakanlığı tarafından korsan film ve dizi yayını yapan sitelerin kapatılmasına yönelik üzerinde çalışılan teklif hakkında yasa taslığı Meclis gündemine getirilecek.

Kültür bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısı en çok korsan film yayıncılarına ve izleyenlere üzerinde etkili olacak. Yenişafak'tan Ahmet Fatih Erturan'ın haberine göre, Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi kurulacak. Bu merkez internet üzerinden film, müzik, kitap, bilimsel çalışmalar, şiir ve beste gibi emek verilerek icra edilen çalışmaları yayınlayan internet sitelerini kapatmaya yönelik çalışmalar yapacak.

Engelleme, telif hakkı sahibinin Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi'ne başvurmasıyla başlayacak. Başvuru sonrası görevli savcı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra siteyi erişime kapatacak. Telif hakkı sahibi isterse bu site yöneticilerine dava açabilecek.