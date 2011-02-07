-KORSAN AVI DEVAM EDECEK TBMM (A.A) - 07.02.2011 - Aden Körfezi ve Somali açıklarında korsanlıkla mücadeleye katılan TSK deniz unsurlarının görev süresinin bir yıl daha uzatılması için hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi'ni sundu. Dünya deniz ticareti için büyük bir öneme sahip olan Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden yıllık ortalama 33 bin geminin geçiş yaptığını ifade eden Gönül, Aden Körfezi'nden, yıllık ortalama 380 Türk bayraklı ticaret gemisinin geçiş yaparak, 33 ülke ile ithalat ve ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakan Gönül, Türkiye'nin 2009 itibarıyla yıllık 243 milyar dolar olan dış ticaretinin 40 milyar dolarının deniz yoluyla yapıldığını kaydetti. -''94 DENİZ HAYDUDU VE 2 HAYDUT TEKNESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ''- Bölgedeki deniz haydutluğu ve soygunluğunun uluslararası gündemin ön sıralarında yerini aldığını ifade eden Gönül, Türk firkateynlerinin görev yapmaya başladığı 2008'den bu yana gerçekleştirilen 15 operasyonda 94 deniz haydudu ve 2 haydut teknesinin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Gönül, deniz haydutları ve korsanlarınca 5 Türk bayraklı geminin kaçırıldığını ve hepsinin de kurtarıldığını söyledi. 24 Mart 2010'dan bugüne kadar saldırıya uğrayan 158 yabancı bayraklı gemiden 56'sının kaçırılmasına rağmen, alınan tedbirler sayesinde Türk bayraklı hiçbir geminin kaçırılmadığını dile getiren Gönül, Türkiye'nin 10 firkateynle bölgede hizmet verdiğini, halen de Giresun isimli firkateynin bölgede bulunduğunu kaydetti. -''SİVİL ALANDA DA BÜTÜNLEYİCİ ADIMLAR ATILDI''- Türk askeri gemilerinin, bölgeden geçiş yapan Türk gemilerini yakından izlediğini ve emniyetli seyir yapmaları konusunda bilinçlendirdiğini belirten Gönül, Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarında seyredecek Türkiye ile bağlantılı ticaret gemilerinin emniyetinin sağlanması amacıyla, askeri önlemlerinin yanı sıra, sivil alanda da bütünleyici adımlar atıldığını ifade etti. Gönül, Denizcilik Müsteşarlığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının katkılarıyla bölgede seyredecek Türk bayraklı ya da bağlantılı ticari gemilerle ilgili bilgilerin bir veri tabanında toplanabileceği Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi kurulduğunu ve böylece sahada konuşlu deniz kuvvetleri unsurlarıyla ticari gemiler arasında elektronik bir eşgüdüm ve bilgi paylaşımının oluşturulduğunu bildirdi. Deniz haydutluğu ve korsanlığı ile silahlı mücadelede uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine özel bir önem atfeden Türkiye'nin, bu alandaki çabaları desteklediğini; BM, NATO, AB ve uluslararası denizcilik örgütü bünyesinde yürütülen çalışmaları aktif olarak izlediğini ve katkıda bulunduğunu ifade etti.