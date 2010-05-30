'Korsan' almıyormuş, şaka yapmış

T24 - NTV'de Gülay Afşar'ın sunduğu Haber Merkezi Haftasonu programına konuk olan Ali Poyrazoğlu'nun açıklamaları magazin muhabirlerini biraz zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Poyrazoğlu, programda "korsan satın aldı" haberleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Nişantaşı’nda dolaşırken korsan cd tezgahını gördüm. Ben korsana bakıyorum; 350 tane dizim 500 tane filmim 60 tane kitabım var. Şirketleri eğitiyorum onların bile korsan cd'leri yapıldı. Kendi kitaplarımın da korsanını aldım. İşte 'bu orijinali bu da korsanı' diye evde saklıyorum. Hiç korsan film almadım diyemem. Böyle bir yalan söyleyemem.



Ama o gün de yanımda Bülent Kayabaş vardı, ‘yanaşma tezgaha karşıda gazeteciler var’ dedi. Tezgahtaki çocukta dedi ki 'abi bakma karşıda gazeteciler' var. Beni uyardılar. O gün korsan cd almadım sadece ne var diye baktım.



Daha sonra gazeteciler sorunca espri yaptım biraz mizah gözüyle baksalar işin derinliğini görecekler. Gazetecilere ‘arkadaşlar korsanı destekliyorum. İnternet yüzünden korsan cd krize girdi diyerek ironi yaptım.’



Tezgahtaki çocuğa ne oldu bilmiyorum. Avukat isterse tutarız. Korsan hayatımıza öyle bir girmiş ki ülkeler arası anlaşma ile çözülücek bir sorun."









