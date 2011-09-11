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Yaşam

Korsan afişler tekrar ortaya çıktı

12 Haziran genel seçimleri öncesinde ve 12 Eylül referandumunda Ankara’nın birçok noktasına asılan korsan afişler tekrar ortaya çıktı.

11 Eylül 2011 03:00

T24 - 12 Haziran genel seçimleri öncesinde ve 12 Eylül referandumunda Ankara’nın birçok noktasına asılan korsan afişler tekrar ortaya çıktı.


12 Haziran genel seçimleri öncesinde ve 12 Eylül referandumunda Ankara’nın birçok noktasına asılan korsan afişler, bu seferde İsrail ile yaşanan olayların ardından sahneye çıktı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından başkentin en işlek caddelerinde ki billboardlara asılan korsan afişlerde, İsrail ile Türkiye arasında son günlerde yaşanan olaylara ilişkin vurgu yapıldı. Korsan afişlerde ‘780000 km’de ünvansız liderler İsrail ürünlerini almıyor’ yazarken, imza kısmında ise ‘R.T.E ünvansız liderler’ yazması dikkat çekti.

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