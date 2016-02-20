Köprülerden geçen araç sayısında ilk kez düşüş yaşandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "Marmaray'ın etkisiyle 2015'te ilk kez boğaz köprülerinden geçen araç sayısında düşüş yaşandı" dedi.

Yıldırım, 2013’te hizmete giren Marmaray ile boğaz köprüleri üzerindeki araç trafiğinin azaldığını belirterek, “Açıldığı günden bu yana Marmaray ile yaklaşık 122 milyon yolcu taşıdık. Marmaray’ın etkisiyle 2015’te ilk kez boğaz köprülerinden geçen araç sayısında düşüş yaşandı" dedi. Bakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, 29 Ekim 2013’te hizmete açılan Marmaray sayesinde İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi Köprülerini kullanan araç sayılarında önemli düşüş olduğunu söyledi.

Açıldığı günden bu yana Marmaray'da yaklaşık 122 milyon yolcu taşındığını ifade eden Yıldırım, "2014’te boğaz köprülerinden 150 milyonun üzerinde araç geçti. Geçen yıl bu sayı 141 milyon civarında gerçekleşti. Marmaray'ın etkisiyle 2015'te ilk kez boğaz köprülerinden geçen araç sayısında düşüş yaşandı" diye konuştu.