Koronavirüs'ü atlatan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyiz: 13 gün 20 metrekarelik bir odaya yaşam sığdırdım

Koronavirüs'ü yendikten sonra bir video yayınlayarak öğrencilerine ve gençlere “Evde kalın” çağrısı yapan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “13 gün 20 metrekarelik bir odaya yaşam sığdırdım” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Hürriyet’ten Esra Ülkar'a konuşan Prof. Dr. Feyiz şöyle konuştu:

"Kaslarımın içinden gelen baharat acısı gibi"

13 Mart’ta yüksek ateş, üşüme ve titreme belirtileri ile başladı. Benim grip rutinim böyle değil. O nedenle Koranavirüs'ten şüphelendim. İlk belirti sonrası, ikinci gün bacaklarımda korkunç kas ağrıları başladı. Kaslarımın içinden gelen baharat acısı gibi. Doktora gittim. O gün hastanede test aldım ve verilen ilaçlarla eve gönderildim. Kendimi karantinaya almam istendi ve çatı katına yerleştim. Sonra cuma günü eşimde yüksek ateş, baş ağrısı ve hafif nefes darlığı başladı.

"Kullanılan ilaçlar ağır ve doktor gözetiminde kullanılmaz ise sonuçları ölümcül olabilir"

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldım. İki kişilik odalara tek kişi yerleştiriyorlar. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Hiç kimse burada açıklayacağım tedavi süreçlerine bakıp, kendi başlarına ilaç almaya kalkmasın. Kullanılan ilaçlar ağır ve doktor gözetiminde kullanılmaz ise sonuçları ölümcül olabilir. Hafif hasta grubu içine girdiğim için sabah akşam sıtma ilacı ile birlikte, antibiyotik ve gün içerisinde damardan antibiyotik verdiler.

"Ben 13 gün 20 metrekarelik bir odaya yaşam sığdırdım"

Ben herkesten evde değil, yuvalarında kalmalarını istiyorum. Bu çok önemli; bu ev hapsi diye algılanırsa süreç çok kötü olur. Ben 13 gün 20 metrekarelik bir odaya yaşam sığdırdım. Sevdiklerim yanımda değil, daha da kötüsü hepsi korona pozitif teşhisi konmuş ve bir şey yapamıyorsun. Hiç kimse şikâyet etmesin. Sevdiklerinizle birlikte bu süreci geçiriyorsunuz. Lütfen sıcak yuvalarımızdan çıkmayalım. Sevgili gençler ‘Bize bir şey olmaz’ diyebilirsiniz ancak siz başkalarına farkında olmadan bulaştırabilirsiniz. O nedenle yuvalarınızda kalın ve sevdiklerinizle mutlaka ve mutlaka sosyal mesafeyi koruyun.

Ayrıca tüm eğitim kurumları online eğitimlere başladı. Yaşamı bir başka boyutta normal akışında devam ettirebilirsiniz. Derslerinize yoğunlaşın ve kafanızı dağıtın. Bundan daha güzel bir ilaç yok. Düşünsenize sanal ortamda hocalarınızla ve sınıf arkadaşlarınızla akademik konuları tartışmak için bir araya geliyorsunuz. Ben bu fırsatı kaçırmazdım."