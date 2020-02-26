Koronavirüs'ün en tehlikeli olduğu yaş aralığı belli oldu

Çin'de ortaya çıkarak 2 bin 700'den fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) en tehlikeli olduğu yaş aralığı belli oldu. Koronavirüsün en çok 80 yaş ve üstü bireyler için ölümcül olduğu belirlendi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Koronavirüs'ün hangi yaşlar için ne kadar ölümcül olduğuna ilişkin bir çalışma yayımladı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu kuruluşu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CCDC) yaptığı araştırmaya göre koronavirüs nedeniyle Çin'de hayatını kaybeden birinci yaş grubu 80 yaş ve üstü.

Yüzde 14,8'lik ölüm oranı ile ilk sırada yer alan 80 yaş grubunu, yüzde 8'lik oran ile 70-79 yaş aralığı takip ediyor. Yüzde 3,6'lık ölüm oranı ile 60-69 yaş grubu üçüncü sırada. Salgın yüzünden hayatını yitirenlerin yüzde 1.3'ü ise 50-59 yaş aralığındaki kişilerden oluşuyor.

40-49 yaşta görülen ölüm oranı yüzde 0.4 iken, 30-39, 20-29 ve 10-19 yaş aralıklarında yüzde 0.2 görünüyor.

Araştırmalar koronavirüse yakalanan erkeklerin kadınlara kıyasla ölüm ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Kadınlarda bu oran yüzde 1.7 iken, erkeklerde yüzde 2.8'e çıkıyor