Koronavirüs'ü atlatanların yüzde 37'sinde görüldü: Bu belirtilere dikkat!

İngiltere’de uzun Covid-19 sendromuyla ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. Çalışma, Koronavirüs bulaşmış her üç kişiden birinin uzun süreli Covid-19’un en az bir semptomunu yaşadığını ortaya çıkardı.

Oxford Oxford Üniversitesi ile İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nün (NIHR) araştırmacıları, ABD'de Koronavirüsten iyileşen 270 binden fazla insanın verilerini inceledi.

Araştırmacılar, hastaların yüzde 37'sinde enfeksiyondan üç ila altı ay sonra teşhis edilen en az bir uzun Covid-19 semptomu olduğunu buldu.

En sık görülen semptomlar ise şu şekilde sıralandı:

- Solunum sorunları

- Karın bölgesindeki semptomlar

- Yorgunluk

- Ağrı

- Anksiyete

- Depresyon

The Guardian’ın haberine göre, uzun süreli semptomlar olarak yaşlılarda ve erkeklerde solunum güçlüğü ve bilişsel sorunların, gençlerde ve kadınlarda ise baş ağrısı, anksiyete veya depresyon gibi sorunların daha sık görüldüğü belirtildi.