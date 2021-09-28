Koronavirüs'le mücadelede yeni adım masada: HES yerine aşı kartı zorunluluğu gelebilir

Pandemiyle mücadelede aşıya teşvik için iki adım planlanıyor. Lokanta, kafe, AVM gibi yerlere girişte vatandaştan HES kodu yerine aşı kartı istenmesi ve yerli aşıyla teşvik gündemde.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre, Yapılan toplantılarda uzmanların, HES kodu zorunluluğu olan her yere, aşı kartı zorunluluğu getirilmesini istediği öğrenildi. Lokantalar, kafeler ve AVM’ler dahil olmak üzere kapalı mekânlar için bu şartın uygulanması talep ediliyor. Uzmanlar, büyük şehirlere dönüşün tamamlandığını, üniversitelerin de açılmasıyla, ardışık vaka etkisinin 15 Ekim'de görüleceğini belirtiyorlar.

Yerli aşı Turkovac’ın üçüncü doz hatırlatma aşısı olarak kulanılması planlar arasında bulunuyor. Y Yetkililer, “Yerli aşının devreye girmesi, aşı ile ilgili endişelilerin güvenlerinin artması aşı olmalarını sağlayabilir. Ayrıca ithalata ödediğiniz dövizden kurtuluruz. İhracat imkanı da yaratılırsa büyük avantaj sağlanır” yorumunu yaptı.