Koronavirüs'e yakalandığı ve tedavi edilmediği belirtilen Mehmet Hanefi Aydın, Sudan'dan Türkiye'ye getirildi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p data-reactid=".13qtxf2wvua.3.0.0.1.0.1.0.$lx-tabs0.0.$lx-commentary.$lx-commentary.2.0.1.1:$post-5eb1a6e66b7a9b06537a5dff.0.3.0.0:$post_0">Sudan'nin başkenti Hartum'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı ve tedavi edilmeden evine gönderildiği belirtilen <strong>Mehmet Hanefi Aydın</strong>, ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.</p>\n<p data-reactid=".13qtxf2wvua.3.0.0.1.0.1.0.$lx-tabs0.0.$lx-commentary.$lx-commentary.2.0.1.1:$post-5eb1a6e66b7a9b06537a5dff.0.3.0.0:$post_1">TRT Haber, uçağın Türkiye'ye inişini canlı yayınla duyurdu.</p>\n</body>\n</html>