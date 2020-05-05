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Koronavirüs

Koronavirüs'e yakalandığı ve tedavi edilmediği belirtilen Mehmet Hanefi Aydın, Sudan'dan Türkiye'ye getirildi

05 Mayıs 2020 21:10

Sudan'nin başkenti Hartum'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı ve tedavi edilmeden evine gönderildiği belirtilen Mehmet Hanefi Aydın, ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.

TRT Haber, uçağın Türkiye'ye inişini canlı yayınla duyurdu.

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