Koronavirüse karşı kullanılan yüz siperlikleri de yüzde 18 KDV'ye dahil

Koronavirüse karşı yüzü kapatarak koruma sağlayan siperliklerin yüzde 18 KDV'ye dahil olduğu açıklandı.

Habertürk’ten Rahim Ak'ın haberine göre, Gelir İdaresi'ne ulaşan bilgi edinme isteğinde Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'ne göre yüzü koruyan siperliklerin KDV oranları soruldu.

Gelir İdaresi, siperliğin KDV Kanunu tablolarında sayılan düşük orana sahip maddeler arasında yer almadığını belirtilerek bu nedenle normal KDV oranına (yüzde 18) dahil olduğu belirtildi.

"3926.90.97.90.18" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırılan virüs ve bakterilerden koruyan, göze gelebilecek ufak cisim ve maddelere karşı koruyan, sabit alın bandı, ayarlanabilir lastikli ve açılabilir şeffaf siperden oluşan, medikal ürün olmayan yüz maskesi olarak kullanılan, ayrıca 250 micron poli vinil clorür (PVC) asetat siperlik, 2 mm eva sünger ped, Co-Polymer ve Homo-Polymer birinci sınıf hammaddeden üretilmiş ayarlanabilir sabit askı kayış ürünlerinin birleştirilmesi ile elde edilen siperliklerin ithal veya yurtiçi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi oranı (KDV) soruldu.

Gelir İdaresi verdiği yanıtta, Türk Gümrük Tarife Cetveli 'nin 39'uncu faslında; "Plastikler ve mamulleri"ne yer verildiği ve bu fasla ait 39.26 tarife pozisyonunda "Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşyanın" tanımlanmış olduğu ifade edilerek "Buna göre, yukarıda özellikleri belirtilen ve TGTC'nin "3926.90.97.90.18" GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen plastikten mamul yüz siperliklerinin, ilgili BKK eki (II) sayılı listenin B/4 ve B/5 inci sıraları kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, ithal veya yurtiçi tesliminin genel oranda (yüzde 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir" dedi.