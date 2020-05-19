Koronavirüs'e karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu

Amerikalı ve İsviçreli bilim insanlarından oluşan bir grubun araştırmasında, 2003 salgınında ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) ya da diğer adıyla atipik zatürree geçiren kişilerin Kovid-19’a neden olan koronavirüse karşı bağışık olabilecekleri belirtildi.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 2003 salgınında atipik zatürre geçiren kişiler, Covid-19’a neden olan Koronavirüs'e (SARS-CoV-2) karşı bağışık olabilir.

Sputnik'in aktardığına göre araştırmayı yapan uzmanlar, akut solunum yolu yetersizliği sendromuna neden olan SARS-CoV virüsünün bulaşmasının, Koronavirüs'ün hücre yüzeyindeki reseptörlerle kenetlenmesinden sorumlu S proteinini hedef alan antikorların üretimini uyardığını belirledi.

Bu antikorların bir çeşidi olan S309’un SARS-CoV-2’deki S protein bölgelerini etkili bir şekilde nötralize edebildiği sonucuna varan bilimciler, böylece akut solunum yolu yetersizliği sendromunu geçiren kişilerin yeni tip Koronavirüs'e karşı bağışık olabileceklerini savundu.

Araştırmacılar, bu türdeki antikorlardan yapılacak kokteyllerin ağır Covid-19 vakalarının tedavisinde ve yüksek bulaşma riski bulunan kişilerin hastalıktan korunması için kullanılabileceğini ifade ediyor.