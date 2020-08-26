'Koronavirüse iyi geliyor' söylentileri yerli sarımsakta fiyatları katladı, piyasaya bu yıl da yüksekten girdi

Son yıllarda fiyatı sürekli artan, yerli üreticinin ithal ürünlerle rekabet ettiği sarımsağın fiyatının koronavirüs (Covid-19) salgınında insan sağlığına iyi geldiği yorumlarıyla önümüzdeki yılda da artarak devam edeceği düşünülüyor.

Meşhur Taşköprü sarımsağının 2019 yılında bölgeden çıkışı 35-40 TL’ye, büyükşehirlerde perakende satış fiyatı 50-60 TL’ye kadar çıkmıştı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde, sarımsağın insan sağlığı için faydalı olduğuna dair haberler bu fiyatı 80-100 TL’ye kadar çıkardı. Uzmanlar sarımsak ya da kelle paça gibi gıdaların koronavirüse karşı hiçbir önleyici yönünün olmadığını vurgulasa da söylentiler fiyatlara yansıdı.

Kastamonu Taşköprü sarımsağının kışlık kesimi ağustos ayının başında yapılıyor. Bu sene fiyatlarda düşüş olacağı beklense de, koronavirüs vakalarındaki artış, pastırma ve sucuk üretimindeki sarımsak talebi ve bazı şehirlerde yerli sarımsak tohumları yerine Çin tohumu ekilmesi gibi sorunlar nedeniyle yeni sezona fiyatı 50 TL’den başladı. Kış gelmeden yaşanan bu fiyat yükselişinin önümüzdeki kış aylarında artarak devam edeceği düşünülüyor.

'Koronavirüsü önlüyor' söylentileri fiyatları katladı

Uzun yıllardır Eskişehir Kapalı Pazar’da sarımsak satıcısı olan Sevil Yalçın yeni sezonda gelen sarımsağın daha da pahalı olduğunu belirterek, “Geçen sene sarımsak pahalıydı, ama koronavirüs olana kadar fiyatlar en azından sabitti. Salgın zamanı sarımsak fiyatı daha da katılandı. Niye? Çünkü koronavirüse karşı sarımsağın faydaları hakkında söylentiler dolaştı ortalarda. Koronavirüsü önlüyor, virüse karşı sağlığa faydası var’ gibi söylentiler dolaşınca biz piyasada sattığımız 50-60 TL’lik sarımsağı bu sene toptan fiyatı 60-70 TL’ye almak zorunda kaldık. Masraflarımızı ekleyince fiyat 80 TL’ye kadar yükseldi” dedi.

Sarımsak üreticilerinin koronavirüs nedeniyle fiyatlarda indirim yapmadığını söyleyen Yalçın, “Üstelik ‘verim yok’, ‘üretim az’ diyerek toptan bu sefer kilosu 35-40 TL’ye satılmaya başladı. Biz de üstüne kar ekleyerek 55 TL’den satıyoruz. Fiyatlar yakın zamanda düşmez. Eğer düşerse de kasım, aralık ayında ancak bir nebze düşebilir” diye konuştu.

Yerli sarımsağın aksine tezgahlardaki Çin menşeli sarımsağın daha ucuz olduğunu söyleyen Yalçın, “Bir de Çin sarımsağı bulabilirsiniz bazı tezgâhlarda, marketlerde. Onlar biraz ucuz oluyor, ancak onlarda sarımsağın tadı ve aromasını bulamazsınız. Bunu bilenler bu nedenle fiyat yüksek de olsa yerli üretimi olan Kastamonu Taşköprü sarımsağı alıyorlar” dedi.

'Sel etkisi sürüyor'

Bir diğer satıcı Şakır Erdemir de bu yıl fiyatlarda iniş olmayacağı belirtirken, fiyat artışının koronavirüs nedeniyle değil sucuk ve pastırma gibi ürünlerdeki sarımsak kullanımı nedeniyle yükseldiğini söyledi. Erdemir, “Sarımsak fiyatı bu sene düşmez. Koronavirüs nedeniyle fiyatların yükseldiğini düşünmüyorum, ancak Kastamonu sarımsağı kaliteliyken üretim azdır. O nedenle pahalı olur. Urfa, Antep ve Kahramanmaraş’ta Çin tohumu ekerler. Onların fiyatı biraz düşük oluyor. Türkiye’de sucuk ve pastırmaya bir tek Kastamonu sarımsağı katarlar. Geçen sene yaşanan selin etkisi hala devam ediyor. O sel verimli topraklarını alıp götürdü. Bu sene Kastamonu’da ekiş var, ama verim beklendiği kadar olmadı bizim duyduğumuz göre. Toptan satış yapanlar bize 35-40 TL’den kapı açtı. Biz de ona göre alıp 40-50 TL’ye satıyoruz” diye konuştu.