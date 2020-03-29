Koronavirüs yasağını ihlal eden otobüste yüksek ateşi olan bir kişi tespit edildi; yolcular 14 günlük karantinaya alındı

Gaziantep’te yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 46 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. Kontrollerde bir kişinin yüksek ateşi çıktı, yolcular 14 günlük karantinaya alındı.

Gaziantep kent girişinde uygulama yapan güvenlik güçleri, öğle saatlerinde kente gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün 44 yolcu ve 2 görevliyle İstanbul’dan geldiği öğrenilirken, seyahat izin belgesi olmadığı belirlendi. Bunun üzerine uygulama noktasındaki görevli sağlık ekipleri, yolcuların ateşlerini ölçtü. Bir yolcuda yüksek ateş olduğu saptandı. Ateşi olan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.