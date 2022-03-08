Koronavirüs yardım fonundan faydalandığı parayla 57 bin dolarlık Pokemon koleksiyon kartı aldı

ABD’nin Georgia eyaletinde yasa dışı bir şekilde Koronavirüs yardım fonundan yaralarlanan, bu parayla 57 bin dolarlık bir Pokemon koleksiyon kartı aldığı ortaya çıkan adam üç yıl hapis cezası aldı.

ABD’de yargılanan adamın ABD Küçük İşletmeler Yardım Fonu kapsamında iş yerini “eğlence sektörü” olarak göstererek, çalıştırdığı kişi sayısında da yalan söylediği ve fondan 85 bin dolar aldığı belirtildi.

85 bin dolar Covid yardımını alan adamın bunun 57 bin dolarıyla koleksiyon Pokemon kartı aldığı tespit edildi. Adamın aldığı koleksiyon kartı, Pokemon karakteri Charizard’a aitti.

Sahte belge sunan adam üç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.