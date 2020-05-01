Koronavirüs günlerinde seks hakkında bilmeniz gereken beş şey

Yeni tip Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, toplum pandeminden farklı yönlerden etkilenmeye devam ediyor.

Süreç uzarken, dünyanın birçok noktasındaki insanların kafasında salgın günlerinde seks hayatlarını nasıl sürdürmeleri gerektiği konusunda bir çok soru işareti oluştu.

Britanya merkezli internet gazetesi The Independent, Koronavirüs ve seks hakkında yapılan açıklamaları derledi.

İşte Koronavirüs hakkında bilmeniz gereken beş başlık;

En güvenli seçenek mastürbasyon

Mart ayında New York Sağlık Departmanı tarafından yayımlanan yakınlık rehberinde , "En güvenli partneriniz kendinizsiniz" denmişti.

Rehberde, "Mastürbasyon, Covid-19'u yaymaz. Özellikle elleriniz ve oyuncaklarınızı kullanımdan önce/sonra 20 saniye su ve sabunla yıkarsanız" ifadeleri yer alıyordu.

Salgının sonucunda seks oyuncağı sektörüne ilgili artıyor

Mastğrbasyonun güvenli bir aktivite olduğunun açıklanmasının ardından milyonlarca insan seks oyuncağı satın aldı. Birçok veriye göre seks oyuncaklarına lig dünya genelinde artıyor.

Yeni Zelanda'da seks oyuncağı satışlarının üç katına çıktığı belirtildi, Los Angeles Times'ın haberine göre dünya genelinde satışlar yüzde 30 ila yüzde 100 artış gösterdi.

Dünyanın önde gelen seks oyuncağı satıcılarından Sex Doll Genie, heteroseksüel çiftler için satışlarının geçmiş nisan aylarına kıyasla şimdiden yüzde 33.2 arttığını duyurdu. Sex Doll Genie, şubat ve mart aylarında da rekor kırdıklarını belirtti.

Sex Doll Genie'nin CEO'su Janet Stevenson, "Şişme seks oyuncağı endüstrisinin Covidd-19 pandemisi sırasında bir devrim yaşadığını görüyoruz" dedi.

Koronavirüs'ün seks ile bulaşmadığı iddia edildi

Doğurganlık ve Sterillik akademik yayınında yer alana bir araştırmada 34 Çinli erkeğin semenine Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından ortalama bir ay sonra test yapıldı. Teste katılan erkeklerin semeninde virüse rastlanmadı. Araştırmanın sonunda seks ile hastalığın bulaşma ihtimalinin minimal olabileceği belirtildi ancak araştırmacılar vardıkları sonuçların kesin olmadığını ifade etti.

Koronavirüs öpüşme yoluyla bulaşıyor

Koronavirüs'ün cinsel yolla bulaşmadığı iddia edilse de bu tüm yakınlığın güvenli olduğu anlamına gelmiyor.

UCLA'den Dr. Mark Surrey, "Koronavirüs salya ve yakın temas ile bulaşabilir" dedi. New York Sağlık Departmanı'nın rehberinde de, "Yakın çemberinizde yer almayan kimseyi öpmeyin" ifadeleri yer aldı.

Rehberde ayrıca "en güvenli cinsel partnerin beraber yaşadığınız kişi" olduğu belirtiliyordu.

Uzmanlar, pandeminin cinsel yolla bulaşan hastalık vakalarının artış göstermesine sebep olmasından korkuyor

Sağlık uzmanlarının dikkati çoğunluklar Koronavirüs'e yönelmişken, bazı uzmanlar cinsel yolla bulaşan hastalıkların(STD) artış gösterebileceğinden endişe ediyor.

ABD Ulusal STD Direktörleri Koalisyonu yöneticisi David Harvey, "STD önleme sisteminin tamamen kesilme noktasına geldiğini görüyoruz. STD vakalarının artacağından endişe duyuyoruz" dedi.