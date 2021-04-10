Koronavirüs vakalarının yüzde 40'ının bulunduğu İstanbul'da, 250 bin kişi sırası geldiği halde aşı olmadı

Koronavirüs aşılamasında uygulanan toplam doz sayısı 18 milyonu geçti. İlk doz aşılarını olanlar 11 milyona ulaşmak üzereyken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. "Aşıyı yapıyorsunuz, yapınca bir hafta sonra psikolojik olarak koruma kalkanınızı kaldırıyorsunuz. Virüse bağlı hasta olunca 'aşıya mı bağlı acaba?' gibi bir soru... Aşının hastalık yapması asla mümkün değil" dedi.

TRT Haber'in haberine göre; İstanbul'da aşı sırası gelen ve henüz aşısını olmayan kişi sayısı 250 bin iken, Kemalettin Aydın, aşıya uyumla ilgili şunları anlattı:

"Yüzde 75'ler civarında bir uyum var. Gönül isterdi ki yüzde 100'ler olsun. Çünkü aşı da bazen yüzde 100 korumuyor. Lütfen aile hekimimizle, hastanemizle bu aşıya uyumu yüzde 100'e taşıyalım ki toplumsal immunizasyona erken ulaşalım. Bu musibetten kurtulalım."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından vatandaşlara aşı olmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyleyerek, sırası gelen kişilerin aşı olmasını teşvik etmişti. Koca, Koronavirüs vakalarının yüzde 40'ının İstanbul'da bulunduğunu açıklamıştı.