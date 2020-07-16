Koronavirüs vakalarının gizlendiği belirtilen Ankara Tenis Kulübü'nden açıklama

Ankara Tenis Kulübü (ATK), 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif sonuçlarını, aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularından gizlemesiyle ilgili haber üzerine yazılı bir açıklama yaptı.



DHA'nın bugün servis ettiği haberde; Ankara Tenis Kulübü'nde görevli 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif olduğu tespit edilmiş, ancak bu durumun ATK sporcuları ve çevresine haber verilmesine rağmen aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları ve antrönerlerine bu durumun aktarılmadığı ifade edilmişti.



Bu yaşananların ardından Ankara Tenis Kulübü (ATK) yazılı bir açıklama yaparak, Covid 19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



"Kulübümüzde Covid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınmış, filyasyon çalışmaları yapılmış, özellikle personel, antrenör ve antrenman gruplarının ayrıştırılarak sporcuların, antrenörlerin ve personelin farklı zaman dilimlerinde çalışmaları sağlanmıştır. Alınan tüm önlemlere rağmen, 14 Temmuz 2020 gecesi boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye müracaat eden 1 kondisyonerimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.



Bunun üzerine kondisyonerimizin yakın temasta olduğu bilinen antrenörlerimize test yaptırılmış, velilerimize gerekli bilgilendirme yapılarak veli ve sporcularımızın Covid-19 testi yaptırmaları konusunda yönlendirilmişlerdir. 15 Temmuz tarihinde yapılan testler sonucunda kondisyonerimizin çok yakın temasta olduğu 1 kondisyoner ve 1 tenis antrenörümüzün de testini pozitif çıktığı 15 Temmuz 2020 akşamı 18:30 sularında öğrenilmiştir.



Konu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sn. Cengiz Durmuş'a 15 Temmuz 2020 tarihinde bildirilmiş ve Kulübümüzde tüm antrenmanlar 23 Temmuz Perşembe gününe kadar iptal edilmiş ve antrenörlerimizin sosyal izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca tüm antrenör ve personelimize Covid-19 testi yaptırılmıştır. Bilgilerinize."



ATK yetkililerinin kendi sporcuları için önlem aldıklarını yaptıkları yazılı açıklamada olduğu gibi belirtilirken, tesisi kiralık kullanan TOHM sporcuları için önlem almamaları ve pozitif vakalara rağmen çalışmalarına izin verilmesi konusu ise araştırılmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı; Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'e talimat vererek TOHM sporcularına da testlerin yapılmasını ve fiilasyon konusunda tedbirlerin alınmasını istedi. (DHA)

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