T24 LogoT24 Logo
Dünya

Koronavirüs vakalarının azaldığı Japonya'da OHAL ülke genelinde sona erdi

Covid-19 önlemleri kapsamında alınan kararın 31 Mayıs'a kadar sürmesi bekleniyordu

25 Mayıs 2020 12:14

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan OHAL kısıtlamalarının ülke çapında kaldırıldığını açıkladı. 

Daha önce 39 eyaletteki OHAL uygulamasını düşen vaka sayısını gerekçe göstererek sonlandıran Japonya hükümeti, son alınan kararla yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Hokkaido'nun OHAL altında kalacağını açıklamıştı. Bugün alınan kararla 31 Mayıs'a dek süreceği öngörülen OHAL uygulaması erken sona ermiş oldu. 

Japonya'da bugüne kadar kaydedilen toplam Covid-19 vaka sayısı 16 bin 550 olarak belirlendi. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 851 oldu. 

ETİKETLER

japonyaOHALshinzo abesalgınkovid-19koronavirüssalgınvaka
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24