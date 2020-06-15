Koronavirüs vakalarının arttığı İran'da sıkı önlemler yine gündemde: Maske takılsa da sosyal mesafe yok

İran'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölümlerinin yeniden artmaya başlamasının ardından sosyal mesafenin sağlanması için yeniden sıkı önlemler alınabileceği duyuruldu.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, günlük Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının 113 olduğunu açıkladı. Lari aynı zamanda son 24 saat içinde 2 bin 449 kişide Covid-19 tespit edildiğini söyledi. Lari, vaka sayısında artış yaşanan bölgelerde durumun yeniden 'kontrolden çıkması' durumunda tekrar sert önlemler uygulanabileceğini belirtti.
İran'da Mart ayında artan Covid-19 vakalarının ardından okullar kapatılmış, kalabalık etkinlikler yasaklanmış, şehirler arası seyahatler durdurulmuştu. Günlük vaka sayısı azaldıkça kısıtlamalar hafifledi. Öte yandan son iki haftadır kısıtlamaların hafiflediği İran'da günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor.
Hükûmet sözcüsü Ali Rabiei, toplu taşımada ve ibadet yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını söyledi. Rabiei, "Tahran metrosunda insanların yüzde 90'ı maske taksa da sosyal mesafe uygulanmıyor" dedi.