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Koronavirüs

Koronavirüs vakalarının arttığı Güney Afrika'da alkol satışı yeniden yasaklandı

13 Temmuz 2020 11:49

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılma hızı yeniden artınca, bir kez daha alkol satışına yasak getirdi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının da yeniden başladığı ülkede, dışarıda maske takmak zorunlu. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusal sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak için alkolün yasaklandığını açıkladı.

Ülkede 250 binin üzerinde Koronavirüs vakası tespit edildi. Can kaybı da 4 binin üzerinde. Hükümet, önlem alınmazsa bu sayının 50 binin üzerine çıkabileceğini söylüyor.

Daha önce alkol satış yasağı 9 hafta sürmüştü. Yetkililer, alkolün suç oranlarını artırdığını ve yoğun alkol kullanımında hastanelere daha fazla başvuru olduğunu savunuyor.

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