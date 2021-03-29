Koronavirüs vakalarının artışta olduğu Samsun’a takviye polis “önlemi”: Yayalara da HES kodu kontrolü yapılacak

Koronavirüs vakalarının artışta olduğu Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan takviye polis ekipleri gönderildi.

Mecidiye Caddesi’nin ara sokak, giriş ve çıkışlarında başlatılan HES kodu uygulaması İstiklal Caddesi’nde de bugün başladı.Caddenin giriş ve çıkışları ile bağlanan ara sokaklarında yayalara HES kodu kontrolü yapılmaya başlandı. (İHA)

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat’ta Karadeniz’de yaptıkları kongrelerde salonu dolduran kalabalığa, “Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu” diyerek teşekkür etmişti. AKP kongrelerindeki kalabalık eleştirilmişti.