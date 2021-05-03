Koronavirüs vakalarının 20 milyona yaklaştığı Hindistan'da aşılama programı tüm yetişkinlere açıldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının 20 milyona yaklaştığı Hindistan, tüm yetişkinlerin aşı olabileceğini duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs vakaları 19.57 milyona ulaşan, 215 bin 542 insanın hayatını kaybettiği Hindistan'da aşılama süreci özel sektör ve devlet aracılığıyla eş zamanlı ilerliyor. Salgında durumun ağır ilerlediği ülkede tüm yetişkinlerin aşılanmasının önü açıldı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisinin bulunduğu Hindistan'da üretim ve hammadde sorunları nedeniyle aşı üretimi ve dağıtımında sorunlar yaşandı.

Nüfusun yalnızca küçük bir bölümü özel hastanelerdeki aşıları satın alabilirken eyaletler ve federal hükûmetin kalan 900 milyon insana aşı sunması bekleniyor.