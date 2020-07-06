Koronavirüs vakaları arttı; Avustralya'da iki eyalet arasındaki sınır 100 yıl sonra kapandı

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle, en fazla nüfusa sahip Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletleri arasındaki sınır kapatılıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de son iki hafta içinde yüzlerce yeni vaka tespit edildi. Bunların ülke çapındaki yeni vakaların yüzde 95'ini oluşturduğu bildirildi.

Bugüne dek diğer eyaletler sınırlarını kapatmış olsa da bu iki eyalet arasındaki sınır açık kalmıştı. Çarşamba günü kapatılacak sınırın en son 1918'deki İspanyol gribi salgını sırasında kapandığı belirtiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Avustralya'da 8586 Koronavirüs vakası var.