Koronavirüs vakaları artmış, hastaneler dolmaya başlamıştı: Fransa'da dört haftalığına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi bekleniyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün dört hafta süreyle ülke genelinde geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmesi bekleniyor.

Fransa'daki Koronavirüs vakalarındaki rekor artışın ardından hastaneler dolmaya başladı. Macron, bugün bakanlarıyla ikinci bir acil durum toplantısı düzenledikten sonra kameraların karşısına geçip bir açıklama yapacak. Başbakan Jean Castex de bugün daha sert önlemlerin neden alınacağını anlatmak için muhalefet ve sendika liderleriyle görüştü.

Fransa basınının aktardığına göre Macron'un acil durum toplantısından sonra yapacağı açıklamalarda dört haftalık sokağa çıkma kısıtlaması kararını duyurması bekleniyor.

Paris dahil olmak üzere Fransa'nın birçok bölümünde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti ancak yetkililere göre bu virüsün yayılmasını yavaşlatmak için yeterli olmadı.