Koronavirüs vakaları artınca ekonomik toparlanma tüm dünyada durdu

Uluslararası araştırma kuruluşu Capital Economics, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin Koronavirüs pandemisi sonrasındaki performansını incelediği raporda, önlemlerin gevşetilmesiyle başlayan toparlanmanın, vaka sayılarının yeniden artmasıyla durduğunu belirtti. Capital Economics, Çin dışındaki gelişmekte olan ülke ekonomilerinin önümüzdeki aylarda da yavaş büyüme sergileyecekleri öngörüsünde bulundu.

Capital Economics, gelişmekte olan ülkelerin Haziran ve Temmuz aylarında sanayi üretimi ve perakende satışlarında sergilediği performansı gösteren grafikler paylaştı. Veriler, hemen tüm ülkelerde Haziran’daki hızlı toparlanmanın, Temmuz’da daha yavaş bir büyümeye bıraktığını gösteriyor. Kuruluş, Koronavirüs vakalarındaki yükseliş sürdükçe, ekonomik yavaşlamanın daha da artacağını belirtti.