Koronavirüs vaka sayıları artıyor; kısıtlamalar tekrar gelecek mi?

Vaka sayısındaki artış, kısıtlamalar yeniden gelir mi sorusunu da gündeme taşıdı.

NTV’de yer alan habere göre, şu an için yeni bir kısıtlama düşünülmemesinin nedeni vaka sayısının değil, hastanelerdeki doluluk oranlarının belirleyici olması. Vakaların hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranları yakından izleniyor.

Yeni önlemlerin hastane doluluk oranlarının yüzde 70-75'i aşmasıyla devreye girebileceği ve hastanelerin alarm vermesi durumunda ise geçmişte uygulanan kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği belirtiliyor. Kongre ve toplantılar ile sinema, tiyatro gibi kapalı alanda çok kişiyle gerçekleştirilen etkinliklerin kısıtlanması önlemler arasında yer alıyor.