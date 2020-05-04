Koronavirüs vaka artış hızını yavaşlatan Yunanistan'da sokağa çıkma kısıtlamaları kalktı

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Yunanistan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde 42 gündür süren sokağa çıkma kısıtlamalarını bugün kaldırıyor.

Koronavirüs vakalarında azalma eğilimi başlayan Yunanistan'da bu sabah itibariyle sokağa çıkma kısıtlamaları kalktı. Hükûmetin işletmeleri aşamalı olarak açma planı çerçevesinde bu hafta itibariyle berberler, kitapçılar ve birçok küçük işletme sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine uyarak açılıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları kalkarken toplu taşımada, marketlerde ve pek çok kapalı alnada maske takmak zorunlu hâle geldi.

Eğitimde ise lise son sınıf öğrencileri ilk olarak gelecek hafta okula dönecek. Bu ay içinde diğer lise sınıfları da okula dönecek.

Yunanistan'da toplam vaka sayısı 2 bin 626, can kaybı sayısı ise 150 olarak kaydedildi.