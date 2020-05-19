Koronavirüs uyarısı: Kapalı alanda yüksek sesle konuşanlardan kaçının

ABD’de Koronavirüs'ten korunmak için tavsiyeler verdiği bloguyla okunma rekorları kıran biyoloji profesörü Erin Bromage, normalleşme sürecinde gürültülü kapalı alanlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Bromage, yüksek sesle konuşmanın havaya daha fazla damlacık saçılmasına yol açtığını, gürültülü bir ortamda kendini duyurmaya çalışarak sesini yükseltecek enfekte bir kişinin virüsü bulaştırma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Duvar'ın aktardığına göre CNN International’a konuşan Bromage, iyi havalandırılmayan kapalı alanlarda virüsün kolayca yayıldığının altını çizerek, “Sosyal mesafenin korunmadığı, iyi havalandırılmayan, her şeyin havada devridaim halinde olduğu ve gürültülü iş yerleri veya bu tür alanlarda uzun süre kalmamalısınız” dedi.

Sunucunun “Gürültüden kast ettiğiniz, insanların yüksek sesle konuşarak havaya virüs saçması mı?” sorusuna yanıtında ise Bromage, “Normal bir tonda konuşmak havaya belirli miktarda solunum damlacığı saçar. Ve ne kadar yüksek sesle konuşursanız, bu damlacıklardan o kadar çok saçarsınız” ifadelerini kullandı.

Eşiyle ‘gürültücü insanlardan artık kaçmaları gerekeceği’ konusunda birbirleriyle şakalaştıklarını söyleyen Bromage, “Girdiğiniz ortam ne kadar gürültülüyse, o kadar yüksek sesle konuşmanız gerekir. Bu da, eğer etrafta enfekte insanlar varsa, havada daha fazla virüs bulunduğu anlamına gelir” diye konuştu.