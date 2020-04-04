Koronavirüs | Üniversite öğrencisi işitme engelliler için yüz maskesi tasarladı

Kentucky'de bir üniversite öğrencisi işitme engelli ve işitme güçlüğü çeken kişiler için onları Koronavirüs salgınına karşı koruyacak özel yüz maskeleri yapmaya başladı.

Independent Türkçe'den Noyan Öztürk'ün Olivie Petter kaynaklı söz konusu çeviri haberine göre, Facebook'ta maskeleri hakkında paylaşımlar yapan Ashley Lawrence, geleneksel maskelerin işitme kaybı yaşayan insanlara uygun olmadığını çünkü ağız bölgesinin kapalı olduğunu ve bu nedenle bu kişilerin dudak okuma yoluyla iletişim kuramadığını ve işaret dilini kullanamadığını anlattı.

Bu aynı zamanda ağızlarını göremedikleri için maske takan birini de anlayamayabilecekleri anlamına geliyor. Bu sorunu çözmek adına Lawrence, ağız üzerinde şeffaf bir pencere olan maskeler üretti. Öğrenci, Facebook paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Pandemiden hemen önce işitme kaybı olan kişilerin dudak okuyabilmesi/konuşmaları takip edebilmesi için doktorlarının ağzını görebilmelerine yardımcı olacak maskeler yapıldı ve ticarileştirildi. Maske kıtlığı nedeniyle, herkes kendi maskesini yapmaya başladı, ben de şöyle düşündüm: Neden herkes için yapmayayım?? Biz evde böyle sağlıklı kalıyoruz Vali Andy Beshear Andy Beshear #TeamKentucky

Lawrence, pazartesi günü maskeler hakkında yaptığı paylaşımdan sonra bir güncelleme paylaştı ve insanların maskelerine verdiği tepki karşısında "tam anlamıyla şaşkına döndüğünü" söyledi. Lawrence “Maskenin yapımını kolaylaştırmak için kalıbı güncelledik" diye ekledi.

Sizin için de biraz yapmaktan memnuniyet duyarız ya da kendinizinkini yapmanız için kalıbı size göndeririz! Hep birlikteyiz Kentucky Lawrence'ın paylaşımı yüzlerce kez paylaşıldı ve insanların girişiminden övgüyle bahsettiği yüzlerce yorum aldı.

Bir kullanıcı “Buna bayıldım, bayıldım! İşitme güçlüğü çekiyorum ve profesyonellerin bu tür maskeleri kullanması benim için çok faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcıysa “Bu inanılmaz, ne kadar harika! Buna gerçekten de büyük bir ihtiyaç var!” diye ekledi.