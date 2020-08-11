Koronavirüs'ün sıfır noktası Vuhan'da sosyal yaşam yeniden hareketlendi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde hayatın normalleşmeye devam ediyor. İşletmelerin eski hızına dönmediği belirtilse de Vuhanlılar, günlerce süren tecritin ardından sosyalleşmeye başladı.

France 24'te yer alan habere göre, Covid-19'un dünyada ilk kez görüldüğü kent olan Vuhan'da hayat 76 gün süren ve Nisan'da sona eren tecritten bu yana normalleşmeye başladı. Elektronik müzik festivalleri başladı, sokak yemekleri önünde uzun sıralar görülmeye başlarken işletmelerin yine de önceki yıllara göre hızını yakalayamadığı belirtildi.

11 milyon nüfuslu kentte yerel bir emlak şirketinde çalışan personel Hu Zeyu "Yılın ilk yarısında pandemi öncesi kararı alınan projelerin yalnızca birkaçını açtık. İş hacmi büyük oranda düştü" dedi.

Yiyecek tezgahı işleten Yang Liankang ise işlerin yavaş yavaş düzeldiğini söyledi. Liankang, günlük satışların bir ay önce 300 yuan civarında olduğunu, şimdi bin yuana çıktığını söyledi.

Vuhan'da bazı mahallelerde tecrit dönemi alınan karantina kararları nedeniyle koyulan plastik bariyerler hâlâ trafiği kısıtlıyor.