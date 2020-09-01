Koronavirüs'ün sıfır noktası Vuhan'da öğrenciler okula döndü

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin sıfır noktası Vuhan'da bütün okullar ve kreşler 7 ay sonra açıldı.

France 24'ün aktardığı habere göre, Çin'in Vuhan kentinde yaklaşık 1.4 milyon öğrenci okula döndü. Yetkililer Koronavirüs salgınında olası artış olması durumunda okulların uzaktan eğitime dönmek için planlarını hazır tuttuğunu belirtti.

Yeni eğitim döneminde öğrencilere okula maskeyle gidip gelmeleri ve mümkünse toplu taşıma kullanmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Yeni tip Koronavirüs salgınının ilk kez ortaya çıktığı Vuhan kentinde Çin'de yaşayanan 4 bin 600 Covid-19 kaynaklı ölümün yüzde 80'i yaşandı. Kentte Ocak ayında 2 aydan uzun süren sıkı tecrit önlemleri uygulandı. Vuhan, Mayıs ayında 11 milyon nüfusa toplu test uygulamasına gitti.

Çin genelinde de Covid-19'un kontrol altına alınması nedeniyle okula dönüş süreci başladı. Başkent Pekin, Eylül ayında tüm okulların açılacağını, öğretmen ve öğrencilerin kampüste maske takacağını duyurdu.