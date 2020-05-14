Koronavirüs’ün sanayiye ilk etkisi: Mart’ta yüzde 7.1 daralma

Türkiye İstatistik Kurumu Koronavirüs salgınının Türkiye’de yayılmaya başladığı Mart ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Aylık bazda azalma ise yüzde 7.1 oldu.

Alt sektörler bazında incelendiğinde incelendiğinde, Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldığı görülüyor.

Yılın birinci çeyreğinde ise takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 arttı.