Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan kentinde sert önlemler: Grip ilacı satın alan yakın markaja alınıyor

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Yeni tip Koronavirüs Covid-19, 1800'den fazla insanın ölümüne neden olurken Çin'de virüse karşı önlemler arttı ve sertleşmeye başladı. Virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde polisler evden eve dolaşarak en ufak hastalık semptomu gösteren insanları tespit etmeye başladı. Polis, hastalık belirtisi gösteren ve bildirmeyenlerin cezalandırılacağını açıkladı. Vuhan'da evlerinde kapalı bir şekilde kalan vatandaşlar sosyal medya üzerinden kendilerini 'hapiste gibi' hissettiklerini yazdı.

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'ın kıdemli doktorlarından biri olan Wuchang Hastanesi Başhekimi Dr. Liu Zhimming de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Liu Zhimming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Vuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı.

Kentte virüse karşı önlemler sertleşti. Vuhan'da polis kapı kapı gezerek içeride karantina altında kalan vatandaşlarda hastalık semptomu olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Polis, virüsün başlangıç semptomları görülüp hastaneye müracaat etmeyenlerin cezai işleme tabi tutulacağını belirtti.

Hükümet aynı zamanda vatandaşların öksürük şurubu, ateş düşürücü gibi ilaç alışverişlerini gözetim altına aldı. Vatandaşlar eczaneden ya da internetten bu tarz ilaçları kimlik numaralarını vermeden sipariş edemeyecek.

"Hapis gardiyanları gibi"

Vuhan'da yaşayan insanlar ise sert önlemleri sosyal medyada protesto etti. Çin'in Twitter'ı olan Weibo'ya yazan bir kişi "Dışarı çıkmamız yasak, en basit insan haklarımızı kaybettik. Güvenlik görevlileri hapishane gardiyanları gibi" ifadelerini kullandı. Başka bir kullanıcı ise kendini hapiste hissettiğini yazdı.