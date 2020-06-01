Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan'da toplu test uygulaması sürüyor; semptom göstermeyen vaka dahi çıkmadı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının çıktığı Çin'in Vuhan kentinde dün salgın başladığından bu yana ilk kez hastalık semptomu göstermeyen vaka dahi kaydedilmedi.

Çin'de dün son üç haftanın en yükseği olarak 16 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde 11 milyon kişiye Covid-19 testi uygulaması için adımlar atılıyor. Yetkililer günde 1.4 milyona yakın kişiye test yapıldığını belirtti. Geçen hafta 10 günde 9 milyon kişiye test yapıldığı belirtildi.

Çin devlet ajansı Xinhua, Vuhan'da pazar günü 60 bin kişiye test uygulandığını ve hiç vaka çıkmadığını belirtti.