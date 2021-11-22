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Koronavirüs’ün ortaya çıktığı Çin’e dava açan avukatlardan biri hayatını kaybetti

Çin'de ihmal sınırlarının aşılarak kasıt seviyesinde hareket edildiği ve salgının dünyaya yayıldığı iddia edilmişti

22 Kasım 2021 16:17

Ankara’da geçtiğimiz yıl Koronavirüs'ün yayıldığı Çin’e dava açan avukat Melih Akkurt, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ankara Barosu avukatlarından Melih Akkurt, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığının ilk ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayıldığı Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik Ankara Asliye Hukuk Mahkemesince tazminat davası açmıştı.

Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Akkurt, verdiği dava dilekçesinde Çin’in salgın ortaya çıktığında doğru veriler ile zamanında Dünya Sağlık Örgütü’nü bilgilendirmediği, salgının bulaşıcı olma özelliğini 3 haftaya kadar açıklamadığı, hasta sayısının kamuoyuna hatalı bildirildiği gerekçelerini sunmuştu.

Çin’in hastalığın yayılması konusunda çok ciddi ihmallerinin ve ağır kusurunun bulunduğunu söyleyen Akkurt, açtığı dava üzerinden yaklaşık 1,5 sene geçmesinin ardından virüse yenik düştü.

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