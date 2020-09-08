Koronavirüs'ün nedenini eşcinsel evliliklere bağlayan Patrik Filaret Koronavirüs'e yakalandı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail__spot">Koronavirüs'ün 'Tanrının eşcinsel evliliğe yönelik cezası' olduğunu söyleyen Patrik Filaret, Covid-19'a yakalandı. 91 yaşındaki Filaret'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.</p>\n<div id="stats" class="detail__share">\n<div class="addthis_inline_share_toolbox" data-url="https://www.birgun.net/haber/koronavirusun-nedenini-escinsel-evliliklere-baglayan-patrik-filaret-koronaviruse-yakalandi-314906" data-title="Koronavirüsün nedenini eşcinsel evliliklere bağlayan Patrik Filaret koronavirüse yakalandı" data-description="Koronavirüsün 'Tanrının eşcinsel evliliğe yönelik cezası' olduğunu söyleyen Patrik Filaret, Covid-19'a yakalandı. 91 yaşındaki Filaret'in sağlık durumunun">\n<p>Ukrayna'da "yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Tanrının eşcinsel evliliği cezalandırma şekli" olduğunu söyleyen Ortodoks dini liderin Covid-19 testi pozitif çıktı.</p>\n<p>Birgün'ün aktardığına göre, Ukrayna'daki Hristiyanların en geniş tarikatının lideri Patrik Filaret'in Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise stabil olduğu belirtildi.</p>\n<p>Filaret, Mart ayında Ukrayna'da bir TV kanalında salgının, Tanrının "insanlığın günahlarına, yani öncelikle eşcinsel evliliğe yönelik" cezası olduğunu belirtmişti.</p>\n<p>Kilisesi tarafından yapılan açıklamada, 91 yaşındaki dini liderin düzenli testleri esnasında Covid-19'a yakalandığının tespit edildiği teyit edildi.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>