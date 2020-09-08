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Dünya

Koronavirüs'ün nedenini eşcinsel evliliklere bağlayan Patrik Filaret Koronavirüs'e yakalandı

08 Eylül 2020 22:05

Koronavirüs'ün 'Tanrının eşcinsel evliliğe yönelik cezası' olduğunu söyleyen Patrik Filaret, Covid-19'a yakalandı. 91 yaşındaki Filaret'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

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